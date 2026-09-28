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Кириян Жаке — Андрей Рублёв, результат матча 28 сентября 2026, счёт 0:2, 1/2 финала; ATP 250 Ханчжоу

Андрей Рублёв вышел в финал турнира АТР-250 в Ханчжоу, одолев Кирияна Жаке
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24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира категории АТР-250 в Ханчжоу, Китай, одолев в полуфинале соперника из Франции Кирияна Жаке, занимающего в мировом рейтинге 86-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 12:40 МСК
Кириян Жаке
86
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		1
7 7 		6
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

По ходу матча Жаке сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. Рублёв подал навылет пять раз, сделал одну двойную ошибку, а также сумел реализовать два брейк-пойнта из семи заработанных.

Соперником Рублёва в финале будет победитель матча между двумя россиянами — Даниилом Медведевым и Романом Сафиуллиным.