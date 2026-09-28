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Рублёв одержал 400-ю победу на уровне ATP. Это девятое место среди действующих игроков

Рублёв одержал 400-ю победу на уровне ATP. Это девятое место среди действующих игроков
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Обладатель 18 титулов ATP в одиночном разряде, 24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал свою 400-ю победу на уровне Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Это произошло полуфинальном матче турнира ATP-250 в Ханчжоу, Китай, 28-летний Рублёв обыграл француза Кирияна Жаке (86-я строчка) со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 12:40 МСК
Кириян Жаке
86
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		1
7 7 		6
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Среди действующих игроков Рублёв находится на девятом месте по количеству побед в матчах ATP.

  1. Новак Джокович (Сербия) – 1177.
  2. Марин Чилич (Хорватия) – 610.
  3. Стэн Вавринка (Швейцария) – 589.
  4. Гаэль Монфис (Франция) – 588.
  5. Александр Зверев (Германия) – 576.
  6. Григор Димитров (Болгария) – 486.
  7. Даниил Медведев (Россия) – 456.
  8. Кеи Нисикори (Япония) – 452.
  9. Андрей Рублёв (Россия) – 400.
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