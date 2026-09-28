Рублёв одержал 400-ю победу на уровне ATP. Это девятое место среди действующих игроков
Обладатель 18 титулов ATP в одиночном разряде, 24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал свою 400-ю победу на уровне Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Это произошло полуфинальном матче турнира ATP-250 в Ханчжоу, Китай, 28-летний Рублёв обыграл француза Кирияна Жаке (86-я строчка) со счётом 7:6 (7:0), 6:1.
Среди действующих игроков Рублёв находится на девятом месте по количеству побед в матчах ATP.
- Новак Джокович (Сербия) – 1177.
- Марин Чилич (Хорватия) – 610.
- Стэн Вавринка (Швейцария) – 589.
- Гаэль Монфис (Франция) – 588.
- Александр Зверев (Германия) – 576.
- Григор Димитров (Болгария) – 486.
- Даниил Медведев (Россия) – 456.
- Кеи Нисикори (Япония) – 452.
- Андрей Рублёв (Россия) – 400. </