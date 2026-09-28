Рублёв одержал 400-ю победу на уровне ATP. Это девятое место среди действующих игроков

Обладатель 18 титулов ATP в одиночном разряде, 24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал свою 400-ю победу на уровне Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Это произошло полуфинальном матче турнира ATP-250 в Ханчжоу, Китай, 28-летний Рублёв обыграл француза Кирияна Жаке (86-я строчка) со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

Среди действующих игроков Рублёв находится на девятом месте по количеству побед в матчах ATP.