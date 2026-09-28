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Николоз Басилашвили — Алехандро Давидович-Фокина, результат матча 28 сентября 2026, счет 1:2, полуфинал Чэнду

Давидович-Фокина стал первым финалистом турнира ATP-250 в Чэнду
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Победитель турнира ATP-250 в Мальорке 28-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина стал первым финалистом турнира категории ATP-250 в Чэнду, Китай. В полуфинальном матче он одержал победу над 121-й ракеткой мира Николозом Басилашвили, представляющим Грузию, со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Чэнду. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 12:10 МСК
Николоз Басилашвили
121
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Алехандро Давидович-Фокина
28
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Соперники провели на корте 1 час 59 минут. Давидович-Фокина шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта. На счету Басилашвили 13 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта.

В финале испанец встретится с победителем встречи Хуберта Хуркача (Польша) и Дениса Шаповалова (Канада).