Андрей Рублёв вышел в 31-й в карьере финал турнира ATP и третий — в сезоне-2026

24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 31-й в карьере финал турнира ATP, одолев в полуфинале турнира ATP-250 в Ханчжоу, Китай, представителя Франции Кирияна Жаке, занимающего в мировом рейтинге 86-е место. Встреча соперников завершилась со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

Этот выход в финал также стал третьим для россиянина в сезоне: в июле он дошёл до заключительного матча турнира АТР-250 в Бостаде, где завоевал титул, одолев итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3), а в апреле уступил французу Артюру Фису в финале «пятисотника» в Барселоне (2:6, 6:7 (2:7)).

Соперником Рублёва в финале турнира в Ханчжоу будет победитель матча между двумя россиянами — Даниилом Медведев