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Андрей Рублёв вышел в 31-й в карьере финал турнира ATP и третий — в сезоне-2026

Андрей Рублёв вышел в 31-й в карьере финал турнира ATP и третий — в сезоне-2026
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24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 31-й в карьере финал турнира ATP, одолев в полуфинале турнира ATP-250 в Ханчжоу, Китай, представителя Франции Кирияна Жаке, занимающего в мировом рейтинге 86-е место. Встреча соперников завершилась со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 12:40 МСК
Кириян Жаке
86
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		1
7 7 		6
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Этот выход в финал также стал третьим для россиянина в сезоне: в июле он дошёл до заключительного матча турнира АТР-250 в Бостаде, где завоевал титул, одолев итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3), а в апреле уступил французу Артюру Фису в финале «пятисотника» в Барселоне (2:6, 6:7 (2:7)).

Соперником Рублёва в финале турнира в Ханчжоу будет победитель матча между двумя россиянами — Даниилом Медведев