Алькарас: Кубок Лэйвера особенный, потому что я могу проводить больше времени с Федерером

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился некоторыми подробностями об обеде с бывшей первой ракеткой мира Роджером Федерером на Кубке Лэйвера – 2026.

«Мы обедали, и вдруг появился Роджер, взял тарелку и сел есть с нами. Не буду говорить, о чём мы говорили, потому что это был приватный момент. Я оставлю наш разговор между нами, но это было здорово. Я иногда вижу Роджера, когда он появляется на турнирах, но не так часто удаётся провести с ним время в туре.

Так что Кубок Лэйвера особенный, потому что я могу проводить с Роджером гораздо больше времени, общаться вне корта и спрашивать. Это здорово, люблю такие моменты», – приводит слова Алькараса испанский журналист Хосе Морон на своей странице в Х.