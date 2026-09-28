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Медведев — Сафиуллин: текстовая трансляция полуфинала турнира АТР-250 в Ханчжоу началась

Медведев — Сафиуллин: текстовая трансляция полуфинала турнира АТР-250 в Ханчжоу началась
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Сегодня, 28 сентября, на хардовых кортах Ханчжоу, Китай, продолжается турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в финал сражаются два российских теннисиста: шестая ракетка мира Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, занимающий в мировом рейтинге 84-е место.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		5
5 		4
         
Роман Сафиуллин
84
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Поединок стартовал в 14:40 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка между Медведевым и Сафиуллиным. Теннисисты проводят первый официальный матч друг с другом на уровне ATP.

Первым финалистом турнира стал Андрей Рублёв, одолевший француза Кирияна Жаке — 7:6 (7:0), 6:1. Таким образом, в заключительном матче в Ханчжоу гарантированно сразятс