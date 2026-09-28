Медведев — Сафиуллин: текстовая трансляция полуфинала турнира АТР-250 в Ханчжоу началась

Сегодня, 28 сентября, на хардовых кортах Ханчжоу, Китай, продолжается турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в финал сражаются два российских теннисиста: шестая ракетка мира Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, занимающий в мировом рейтинге 84-е место.

Поединок стартовал в 14:40 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка между Медведевым и Сафиуллиным. Теннисисты проводят первый официальный матч друг с другом на уровне ATP.

Первым финалистом турнира стал Андрей Рублёв, одолевший француза Кирияна Жаке — 7:6 (7:0), 6:1. Таким образом, в заключительном матче в Ханчжоу гарантированно сразятс