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Рублёв назвал ключевой момент в победном матче с Жаке на турнире в Ханчжоу

Рублёв назвал ключевой момент в победном матче с Жаке на турнире в Ханчжоу
Комментарии

24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что было ключевым моментом в его полуфинальном матче с французом Кирияном Жаке в полуфинале турнира ATP-250 в Ханчжоу, Китай.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 12:40 МСК
Кириян Жаке
86
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		1
7 7 		6
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Как я уже сказал, да, в первом сете мы играли на равных, оба играли очень агрессивно, отличные подачи, отличные виннерсы, а затем на тай-брейке смог сыграть просто потрясающе, сделав два эйса подряд. Конечно, становится немного легче, когда ты начинаешь тай-брейк со счётом 3:0. Это придаёт тебе немного уверенности, и это было ключевым моментом, но, с другой стороны, это тай-брейк, на котором никогда не знаешь, сможешь ли выиграть, вот, например, как вчера, я вёл со счётом 6:1 и проиграл, это