Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 в Ханчжоу

24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу после победы над французом Кирияном Жаке, занимающим в мировом рейтинге 86-е место. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:0), 6:1 в пользу россиянина.

«Сегодня у меня получился ещё один отличный матч. Когда у меня был шанс, когда у меня была возможность, я смог использовать её и забрать первый сет, очевидно, после первого сета начал чувствовать больше уверенности, больше свободы, смог хорошо играть с самого начала, так что это было ключевым моментом», — сказал Рублёв в интервью на корте после матча.