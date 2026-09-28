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Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 в Ханчжоу

Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 в Ханчжоу
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24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу после победы над французом Кирияном Жаке, занимающим в мировом рейтинге 86-е место. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:0), 6:1 в пользу россиянина.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 12:40 МСК
Кириян Жаке
86
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		1
7 7 		6
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Сегодня у меня получился ещё один отличный матч. Когда у меня был шанс, когда у меня была возможность, я смог использовать её и забрать первый сет, очевидно, после первого сета начал чувствовать больше уверенности, больше свободы, смог хорошо играть с самого начала, так что это было ключевым моментом», — сказал Рублёв в интервью на корте после матча.

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