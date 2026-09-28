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«Просто хочу немного успокоиться». Рублёв — о финале с россиянином на турнире в Ханчжоу

«Просто хочу немного успокоиться». Рублёв — о финале с россиянином на турнире в Ханчжоу
Комментарии

24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем финале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу. Его соперником станет победитель матча между двумя россиянами – Даниилом Медведевым и Романом Сафиуллиным. В полуфинале Рублёв одолел француза Кирияна Жаке (7:6 (7:0), 6:1).

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 12:40 МСК
Кириян Жаке
86
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		1
7 7 		6
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Конечно, мне нравится играть в Китае, и я рад быть в ещё одном финале, особенно здесь, после прошлого года, когда я не смог хорошо тут выступить. Быть здесь в этом году в финале — это прекрасное чувство, что касается завтрашнего дня – посмотрим. Не знаю, я только что закончил свой матч, поэтому хочу просто немного успокоиться, подумать, что произошло, просто не торопиться, восстановиться и подготовиться к завтрашнему дн