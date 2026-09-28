Медведев — Сафиуллин: Даниил выиграл первый сет полуфинала турнира ATP-250 в Ханчжоу

Сегодня, 28 сентября, на хардовых кортах Ханчжоу, Китай, продолжается турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в финал сражаются два российских теннисиста: шестая ракетка мира Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, занимающий в мировом рейтинге 84-е место.

Первый сет продлился 57 минут и завершился победой Медведева. В 12-м гейме Даниил реализовал брейк-пойнт и закрыл партию со счётом 7:5 в свою пользу. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Теннисисты проводят первый официальный поединок друг с другом на уровне ATP.

Первым финалистом турнира стал Андрей Рублёв, одолевший француза Кирияна Жаке — 7:6 (7:0), 6:1. Таким образом, в финальном матче в Ханчжоу гарантированно сразятся два российских спортсмена.