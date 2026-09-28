Алькарас, Зверев, Макинрой ответили, плакат с каким теннисистом повесили бы на стену

Участники Кубка Лэйвера — 2026 в рамках короткого опроса ответили, плакат с кем из действующих теннисистов они повесили бы у себя в комнате, если бы им было 10 лет. Девять из них назвали семикратного чемпиона ТБШ, третью ракетку мира Карлоса Алькараса. Сам Алькарас — 24-кратного чемпиона ТБШ, экс первую ракетку мира Новака Джоковича.

Александр Зверев: Алькарас.

Джон Макинрой: Алькарас.

Тейлор Фриц: Алькарас.

Энди Роддик: Алькарас.

Артур Фери: Алькарас.

Лёнер Тьен: Алькарас.

Флавио Коболли: Алькарас.

Франсиско Серундоло: Алькарас.

Каспер Рууд: Алькарас.

Карлос Алькарас: Джокович, – приводит слова теннисистов BBC Sport.