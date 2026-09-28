Финал турнира в Ханчжоу станет седьмым российским финалом турнира АТР в истории

Финал текущего турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, станет седьмым в истории финалом турнира ATP, в котором примут участие два российских теннисиста.

Сегодня, 28 сентября, 24-я ракетка мира Андрей Рублёв одолел в полуфинале представителя Франции Кирияна Жаке со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

Во втором полуфинале в эту минуту играют шестая ракетка мира Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, занимающий в мировом рейтинге 84-е место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таким образом, в финале турнира в Ханчжоу гарантированно сразят