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Финал турнира в Ханчжоу станет седьмым российским финалом турнира АТР в истории

Финал турнира в Ханчжоу станет седьмым российским финалом турнира АТР в истории
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Финал текущего турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, станет седьмым в истории финалом турнира ATP, в котором примут участие два российских теннисиста.

Сегодня, 28 сентября, 24-я ракетка мира Андрей Рублёв одолел в полуфинале представителя Франции Кирияна Жаке со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 12:40 МСК
Кириян Жаке
86
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		1
7 7 		6
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Во втором полуфинале в эту минуту играют шестая ракетка мира Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, занимающий в мировом рейтинге 84-е место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 12:40 МСК
Кириян Жаке
86
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		1
7 7 		6
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Таким образом, в финале турнира в Ханчжоу гарантированно сразят