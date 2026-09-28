Финал турнира в Ханчжоу станет седьмым российским финалом турнира АТР в истории
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Финал текущего турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, станет седьмым в истории финалом турнира ATP, в котором примут участие два российских теннисиста.
Сегодня, 28 сентября, 24-я ракетка мира Андрей Рублёв одолел в полуфинале представителя Франции Кирияна Жаке со счётом 7:6 (7:0), 6:1.
Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 12:40 МСК
86
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
24
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Во втором полуфинале в эту минуту играют шестая ракетка мира Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, занимающий в мировом рейтинге 84-е место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 12:40 МСК
86
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
24
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Таким образом, в финале турнира в Ханчжоу гарантированно сразят