Роджер Федерер поздравил команду Европы с победой на Кубке Лэйвера — 2026

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на победу команды Европы на Кубке Лэйвера – 2026. Она обыграла команду мира со счётом 13:5.

«Потрясающие теннисные выходные! Поздравляю команду Европы с победой», – написал Федерер под общим фото европейской сборной после их победы на турнире, сопроводив текст эмодзи кубка и бутылки шампанского.

Мероприятие прошло в Лондоне с 25 по 27 сентября. Капитаном команды Европы выступил француз Янник Ноа. В состав европейской сборной вошли Карлос Алькарас, Александр Зверев, Флавио Коболли, Якуб Меншик, Каспер Рууд и Рафаэль Ходар.