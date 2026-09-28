Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP-250 в Ханчжоу, где сразится с Андреем Рублёвым

Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, одолев в полуфинале соотечественника Романа Сафиуллина, занимающего в мировом рейтинге 84-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Даниила.

По ходу матча Медведев выполнил семь эйсов, допустил три двойные ошибки, а также реализовал три из восьми заработанных брейк-пойнтов. Сафиуллин подал навылет шесть раз, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из пяти.

В финале Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым, который в полуфинале одолел француза Кирияна Жаке (7:6 (7:0), 6:1).