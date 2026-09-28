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Даниил Медведев — Роман Сафиуллин, результат матча 28 сентября 2026, счёт 2:0, 1/2 финала; ATP 250 Ханчжоу

Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP-250 в Ханчжоу, где сразится с Андреем Рублёвым
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Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, одолев в полуфинале соотечественника Романа Сафиуллина, занимающего в мировом рейтинге 84-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Даниила.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Роман Сафиуллин
84
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

По ходу матча Медведев выполнил семь эйсов, допустил три двойные ошибки, а также реализовал три из восьми заработанных брейк-пойнтов. Сафиуллин подал навылет шесть раз, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из пяти.

В финале Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым, который в полуфинале одолел француза Кирияна Жаке (7:6 (7:0), 6:1).

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 12:40 МСК
Кириян Жаке
86
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 2