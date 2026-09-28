Джокович заявил, что намерен победить на турнире ATP-500 в Пекине

24-кратный чемпион ТБШ бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что его главное намерение на турнире ATP-500, который пройдёт в Пекине, Китай, с 30 сентября по 6 октября, – победа.

«Речь никогда не идёт только об удовольствии. Если бы я просто хотел наслаждаться публикой, я мог бы играть выставочные матчи. Я участвую в профессиональном турнире, потому что также хочу победить. Это действительно главная мотивация: соревноваться и побеждать игрока, который находится по ту сторону сетки в этот день, и пытаться пройти как можно дальше в турнире

Конечно, если вдобавок ты можешь соревноваться в месте, где тебе комфортно из-за условий, поддержки публики и атмосферы, всё это способствует тому, что ты можешь показать ещё лучший результат. У меня всегда есть ожидания от самого себя. После карьеры, которая у меня была, я не могу довольствоваться прохождением первых кругов турнира и чувствовать себя удовлетворённым этим. Всегда стремлюсь дойти до последних кругов любого турнира, в котором участвую. Сейчас всё не иначе и будет так продолжаться, пока я продолжаю соревноваться на высшем уровне», – приводит слова Джоковича Punto de Break.