Даниил Медведев одержал 350-ю победу в карьере на харде
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 350-ю победу на хардовом покрытии на уровне ATP. Это произошло в полуфинале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Медведев одолел россиянина Романа Сафиуллина, занимающего в мировом рейтинге 84-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 14:40 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
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84
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
В финале Ханчжоу Медведев сразится с обладателем 18 титулов ATP, 24-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.
Ранее в этом году Медведев одержал победу на «пятисотнике» в Дубае, ОАЭ, а также на турнире ATP-250 в Брисбене, Австралия.
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