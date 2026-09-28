15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев одержал 350-ю победу в карьере на харде

Даниил Медведев одержал 350-ю победу в карьере на харде
Комментарии

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 350-ю победу на хардовом покрытии на уровне ATP. Это произошло в полуфинале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Медведев одолел россиянина Романа Сафиуллина, занимающего в мировом рейтинге 84-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Роман Сафиуллин
84
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

В финале Ханчжоу Медведев сразится с обладателем 18 титулов ATP, 24-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Ранее в этом году Медведев одержал победу на «пятисотнике» в Дубае, ОАЭ, а также на турнире ATP-250 в Брисбене, Австралия.

Сетка турнира ATP-250 в Ханчжоу
Материалы по теме
Алькарас, Зверев, Макинрой ответили, плакат с каким теннисистом повесили бы на стену

Видео: главные победы россиян в теннисе.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android