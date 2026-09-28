Даниил Медведев одержал 350-ю победу в карьере на харде

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 350-ю победу на хардовом покрытии на уровне ATP. Это произошло в полуфинале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Медведев одолел россиянина Романа Сафиуллина, занимающего в мировом рейтинге 84-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

В финале Ханчжоу Медведев сразится с обладателем 18 титулов ATP, 24-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Ранее в этом году Медведев одержал победу на «пятисотнике» в Дубае, ОАЭ, а также на турнире ATP-250 в Брисбене, Австралия.

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