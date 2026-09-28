«Шоу должно продолжаться». Джокович — об умении проигрывать

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как переживает неудачи и какие уроки из них извлекает.

«Вызовы всегда есть. Они также представляют возможности для роста, чтобы узнать что-то новое из этого опыта и попытаться сделать выводы, которые можно использовать для улучшения – так или иначе, как человек и как игрок, в последующий период. Я стараюсь поддерживать и питать этот менталитет.

Очевидно, когда ты там, на корте, ты воин, конкурент. Ты не хочешь проигрывать. Ты хочешь побеждать. Ты пытаешься сделать абсолютно всё, что в твоих силах. Если другой игрок был лучше, это нужно принять и двигаться дальше. Хорошее в теннисе – то, что всегда появляется новая возможность. Практически каждую неделю есть турнир. Шоу должно продолжаться. Вот примерно такой менталитет. Переворачиваешь страницу, перезагружаешься и выходишь на следующий турнир, стараясь показать лучшее, на что способен», – приводит слова Джоковича Punto de Break.