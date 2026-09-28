Медведев вышел в 38-й финале ATP на харде в карьере и вошёл в топ-10 по этому показателю
Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев благодаря победе в полуфинале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, над соотечественником Романом Сафиуллиным вышел в свой 38-й в карьере финал турнира ATP на харде. Медведев одолел Сафиуллина со счётом 7:5, 6:4.
По этому показателю Медведев вошёл в топ-10 среди теннисистов в Открытой эре (с 1968 года). Возглавляет этот рейтинг Роджер Федерер с 98 матчами.
Топ-10 теннисистов в истории по числу финалов ATP на харде:
- Роджер Федерер – 98.
- Новак Джокович – 96.
- Андре Агасси – 69.
- Джимми Коннорс – 56.
- Энди Маррей – 55.
- Иван Лендл – 54.
- Рафаэль Надаль – 52.
- Пит Сампрас – 48.
- Стефан Эдберг – 44.
- Даниил Медведев – 38.
В финале турнира в Ханчжоу Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.
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