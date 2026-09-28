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Медведев вышел в 38-й финале ATP на харде в карьере и вошёл в топ-10 по этому показателю

Медведев вышел в 38-й финале ATP на харде в карьере и вошёл в топ-10 по этому показателю
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Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев благодаря победе в полуфинале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, над соотечественником Романом Сафиуллиным вышел в свой 38-й в карьере финал турнира ATP на харде. Медведев одолел Сафиуллина со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Роман Сафиуллин
84
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

По этому показателю Медведев вошёл в топ-10 среди теннисистов в Открытой эре (с 1968 года). Возглавляет этот рейтинг Роджер Федерер с 98 матчами.

Топ-10 теннисистов в истории по числу финалов ATP на харде:

  1. Роджер Федерер – 98.
  2. Новак Джокович – 96.
  3. Андре Агасси – 69.
  4. Джимми Коннорс – 56.
  5. Энди Маррей – 55.
  6. Иван Лендл – 54.
  7. Рафаэль Надаль – 52.
  8. Пит Сампрас – 48.
  9. Стефан Эдберг – 44.
  10. Даниил Медведев – 38.

В финале турнира в Ханчжоу Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.

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