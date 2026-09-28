Медведев вышел в 38-й финале ATP на харде в карьере и вошёл в топ-10 по этому показателю

Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев благодаря победе в полуфинале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, над соотечественником Романом Сафиуллиным вышел в свой 38-й в карьере финал турнира ATP на харде. Медведев одолел Сафиуллина со счётом 7:5, 6:4.

По этому показателю Медведев вошёл в топ-10 среди теннисистов в Открытой эре (с 1968 года). Возглавляет этот рейтинг Роджер Федерер с 98 матчами.

Топ-10 теннисистов в истории по числу финалов ATP на харде:

Роджер Федерер – 98. Новак Джокович – 96. Андре Агасси – 69. Джимми Коннорс – 56. Энди Маррей – 55. Иван Лендл – 54. Рафаэль Надаль – 52. Пит Сампрас – 48. Стефан Эдберг – 44. Даниил Медведев – 38.

В финале турнира в Ханчжоу Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.