«Это будет тяжёлый матч для нас обоих». Медведев — о финале с Рублёвым в Ханчжоу

Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, каким для него будет финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, где он сразится с 24-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.

«Кажется, это наш второй финал с Андреем, и мы провели много матчей, мы многое сделали в туре, так что я действительно рад видеть его по другую сторону сетки, но да, это будет тяжёлый матч для нас обоих. Мне нужно играть в свой лучший теннис. Побеждают те, кто играет в лучший теннис», – сказал Медведев в интервью на корте.

Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, одолев в полуфинале соотечественника Романа Сафиуллина, занимающего в мировом рейтинге 84-е место. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Даниила.