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«Это будет тяжёлый матч для нас обоих». Медведев — о финале с Рублёвым в Ханчжоу

«Это будет тяжёлый матч для нас обоих». Медведев — о финале с Рублёвым в Ханчжоу
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Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, каким для него будет финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, где он сразится с 24-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Роман Сафиуллин
84
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

«Кажется, это наш второй финал с Андреем, и мы провели много матчей, мы многое сделали в туре, так что я действительно рад видеть его по другую сторону сетки, но да, это будет тяжёлый матч для нас обоих. Мне нужно играть в свой лучший теннис. Побеждают те, кто играет в лучший теннис», – сказал Медведев в интервью на корте.

Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, одолев в полуфинале соотечественника Романа Сафиуллина, занимающего в мировом рейтинге 84-е место. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Даниила.

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