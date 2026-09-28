Хуберт Хуркач обыграл Дениса Шаповалова и вышел в финал турнира в Чэнду

41-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в финал турнира категории ATP-250 в Чэнду, Китай. В полуфинале он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (46-й в рейтинге) со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. В её рамках Хуркач восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Шаповалова 14 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За титул соревнований в Чэнду Хуберт Хуркач поспорит с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной. Для Хуркача финал в Чэнду станет 13-м на уровне ATP в карьере и первым за 16 месяцев.