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Хуберт Хуркач — Денис Шаповалов: результат матча 28 сентября, счёт 2:1, 1/2 финала турнира в Чэнду

Хуберт Хуркач обыграл Дениса Шаповалова и вышел в финал турнира в Чэнду
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41-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в финал турнира категории ATP-250 в Чэнду, Китай. В полуфинале он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (46-й в рейтинге) со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:3.

Чэнду. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 14:25 МСК
Хуберт Хуркач
41
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 8 		6 6
7 10 		3 3
         
Денис Шаповалов
46
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. В её рамках Хуркач восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Шаповалова 14 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За титул соревнований в Чэнду Хуберт Хуркач поспорит с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной. Для Хуркача финал в Чэнду станет 13-м на уровне ATP в карьере и первым за 16 месяцев.

Календарь турнира в Чэнду
Сет