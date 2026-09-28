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«По бюджету мы одни из последних в мире». Тарпищев — о сложностях российского тенниса

«По бюджету мы одни из последних в мире». Тарпищев — о сложностях российского тенниса
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился нюансами финансирования отечественного спорта.

«Если взять бюджет нашей федерации, то по этому показателю мы, наверное, будем среди последних в мире. При этом наши игроки внутри страны играют бесплатно, не платят за участие в турнирах. Федерация тенниса финансирует участие юниоров в соревнованиях там, где есть необходимость. И сегодня в рамках Российского теннисного тура на постоянной основе участвуют более 7000 человек», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Шамилем Анвяровичем читайте на нашем сайте во вторник, 29 сентября, в 10:00.

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