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Определились финалисты турнира ATP-250 в Ханчжоу

Определились финалисты турнира ATP-250 в Ханчжоу
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Сегодня, 28 сентября, завершились полуфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. ATP-250 в Ханчжоу, Китай. Финал:

В полуфинале соревнований Даниил Медведев обыграл ещё одного представителя России Романа Сафиуллина со счётом 7:5, 6:4. Андрей Рублёв на этой же стадии оказался сильнее представителя Франции Кирияна Жаке со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

Финал в Ханчжоу станет седьмым в истории финалом турнира ATP, в котором примут участие два российских теннисиста. Последний на данный момент российский финал турнира АТР состоялся в 2023 году на «пятисотнике» в Дубае между Медведевым и Рублёвым – Даниил стал его победителем со счётом 6:2, 6:2.

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Комментарии