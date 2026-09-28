Определились финалисты турнира ATP-250 в Чэнду

Сегодня, 28 сентября, завершились полуфинальные матчи на турнире ATP-250 в Чэнду, Китай. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. ATP-250 в Чэнду, Китай. Финал:

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 2).

В полуфинале соревнований Хуберт Хуркач обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:3. Давидович-Фокина на этой же стадии победил Николоза Басилашвили из Грузии — 4:6, 6:4, 6:3.

Турнир в Чэнду проходит с 23 по 29 сентября. Действующим чемпионом соревнований является представитель Чили Алехандро Табило, который в прошлогоднем финале одолел итальянского теннисиста Лоренцо Музетти.