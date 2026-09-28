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«Рад, что он восстанавливается после травмы». Медведев — о матче с Сафиуллиным в Ханчжоу

«Рад, что он восстанавливается после травмы». Медведев — о матче с Сафиуллиным в Ханчжоу
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от полуфинального матча с соотечественником Романом Сафиуллиным на турнире ATP-250 в Ханчжоу. Медведев победил со счётом 7:5, 6:4.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Роман Сафиуллин
84
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

— Я знаю, что вы только перед матчем узнали, что на самом деле это ваша первая встреча с вашим давним другом, соотечественником Романом на уровне ATP. Каково было играть против него, ведь вы знаете друг друга более 20 лет?
— Честно говоря, было весело, Роман — очень сильный соперник, и я чувствую, что это был очень качественный матч. Я доволен тем, как справился с ситуацией, справился с его ударами, что непросто, и, конечно, рад победе, но рад и за Романа, что он восстанавливается после травмы, — сказал Медведев в интервью на корте.

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