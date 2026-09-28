«Это особый опыт». Свитолина поделилась фото с серебряной медалью Кубка Билли Джин Кинг

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала пост по итогам Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины стала серебряным призёром соревнований, уступив в финале Чехии.

Фото: Из личного архива Элины Свитолиной

«Какая неделя! Мы дошли до финала, и я невероятно горжусь нашей командой и результатом, которого мы достигли. За этим стоят огромный труд, эмоции, решительность и настоящий командный дух.

Большое спасибо каждому члену нашей команды за этот путь, за поддержку друг друга и за то, что мы оставались едиными до самого конца. Это был особый опыт, который я всегда буду помнить.

И, конечно, благодарю всех, кто поддерживал нас и болел за нас на протяжении всего этого пути. Мы действительно чувствовали вашу любовь и энергию.

Всегда горжусь и считаю честью представлять Украину на крупнейших аренах. Спасибо всем, кто был частью этого пути», — написала Свитолина в социальных сетях.