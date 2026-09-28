«Для комплекта Синнера не хватало». Кузнецова — о победе команды Европы на Кубке Лэйвера

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова подвела итоги Кубка Лэйвера — 2026. Команда Европы победила команду Мира со счётом 13-5.

«Ну что, друзья, подведём итоги Кубка Лейвера. Кто смотрел? Как вам?

Я, к сожалению, почти всё пропустила — ездила в гости к родителям. Но не подвести итоги не могу. Команда Европы вернула себе кубок и победила со счётом 13-5.

Матч, который мне теперь точно нужно посмотреть в записи, это Алькарас против Фрица. Карлос отыграл два матчбола и вырвал победу на решающем тай-брейке. После непростой субботы Европа вышла вперёд, а в воскресенье довела дело до победы. Решающее очко принёс Зверев.

Если посмотреть на составы, Европа и правда выглядела сильнее. Одни Алькарас и Зверев чего стоят. Для полного комплекта им только Синнера не хватало. Даже не знаю, кого команда Мира могла бы поставить напротив, чтобы уравнять шансы.

Но ребята всё равно подарили нам отличное шоу. В этом, как я уже писала, и есть особая прелесть: теннисисты, которые обычно выходят друг против друга, здесь оказываются в одной команде», — написала Кузнецова в телеграм-канале.