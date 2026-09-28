Новак Джокович высказался о том, что сыграет на турнире в Пекине впервые с 2015 года

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от возвращения на турнир ATP-500 в Пекине, Китай. Серб выступит на соревнованиях впервые с 2015 года.

— За 11 лет, прошедших с вашего последнего визита, здесь, вероятно, многое изменилось. Какие у вас впечатления от осмотра территории? Насколько она отличается от привычной или, наоборот, кажется знакомой?

— Прошло много времени: 11 лет с тех пор, как я в последний раз играл здесь. У меня богатая история выступлений на этих кортах. Мне всегда нравилось играть в Пекине и в Китае в целом, особенно здесь. Здесь отличная поддержка и прекрасная атмосфера. Между тренировками и матчами чувствуешь любовь и поддержку китайских болельщиков, и я с нетерпением жду возможности снова это испытать.

Я собирался вернуться в Пекин рано или поздно и рад, что это произошло в этом году. Приехал на несколько дней раньше, чтобы сыграть несколько тренировочных сетов и провести несколько часов на корте перед началом турнира.

Комплекс сильно изменился и улучшился. Это всегда было чрезвычайно впечатляющее сооружение, одно из самых впечатляющих в нашем виде спорта. В 2008 году он был построен к Олимпийским играм, на которых я присутствовал. Помню, как играл на корте «Лотос», который сейчас является вторым кортом. Вскоре после этого был построен главный стадион для турнира. У меня всегда были прекрасные воспоминания и очень позитивные чувства по поводу этого корта. Надеюсь, что это повторится и мы сможем сыграть в отличном турнире, — сказал Джокович на пресс-конференции.