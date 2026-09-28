«Пока всё идёт хорошо». Джокович — о физическом состоянии после US Open — 2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович рассказал о физическом состоянии после US Open — 2026. На старте соревнований серб уступил представителю Аргентины Мариано Навоне со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
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5
Новак Джокович
Н. Джокович
— Мы видим вас в первый раз после Открытого чемпионата США. Как вы себя чувствуете сейчас? Как прошли для вас последние недели?
— Пока я чувствую себя хорошо. Посмотрим. Играть официальный матч – это совсем другое, нежели играть сеты или проводить тренировки, но пока всё идёт хорошо. Как всегда, я с нетерпением ждал поездки в Китай. Мои результаты на китайской земле говорят сами за