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«Выбирать турниры, где были успехи». Джокович рассказал, как планирует свой календарь

«Выбирать турниры, где были успехи». Джокович рассказал, как планирует свой календарь
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как планирует свой календарь на этом этапе карьеры.

— Если учитывать, что вы планируете свои турниры вокруг турниров «Большого шлема», что вполне логично, как и почему вам удаётся вписать свой расписание в график выступлений в Китае? В этом году вы здесь, а последние два года играли в Шанхае. Насколько важна для вас эта поездка?
— На данном этапе моей карьеры важно также выбирать турниры, в которых мне нравится играть, где у меня были успехи в прошлом и где меня тепло принимают болельщики. Мои результаты в Китае невероятны. Я не играл здесь 11 лет. В прошлые годы пытался вписать турнир в свой график, но он позволял мне играть только в Шанхае. В этом году Пекин был в моём списке, и я очень рад быть здесь, — сказал Джокович на пресс-конференции.

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