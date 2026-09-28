Аманда Анисимова досрочно завершила сезон-2026 из-за травмы

11-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова в социальных сетях сообщила, что досрочно завершает сезон-2026 из-за травмы запястья.

«Привет всем. Я завершаю свой сезон на этот год. Я снова получила травму запястья, которой нужно заняться. Пора стать здоровой, перезагрузиться и увидеться с вами всеми в 2027-м», — написала Анисимова в социальных сетях.

Ранее Анисимова снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине, где является действующей чемпионкой. В финале прошлого года она одолела чешку Линду Носкову. Турнир в столице Китая стартует в среду, 30 сентября.

Последним на данный момент турниром для Аманды стал минувший US Open, на котором теннисистка дошла до третьего круга, где уступила Анастасии Потаповой.