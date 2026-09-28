15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аманда Анисимова досрочно завершила сезон-2026 из-за травмы

Аманда Анисимова досрочно завершила сезон-2026 из-за травмы
Комментарии

11-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова в социальных сетях сообщила, что досрочно завершает сезон-2026 из-за травмы запястья.

«Привет всем. Я завершаю свой сезон на этот год. Я снова получила травму запястья, которой нужно заняться. Пора стать здоровой, перезагрузиться и увидеться с вами всеми в 2027-м», — написала Анисимова в социальных сетях.

Ранее Анисимова снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине, где является действующей чемпионкой. В финале прошлого года она одолела чешку Линду Носкову. Турнир в столице Китая стартует в среду, 30 сентября.

Последним на данный момент турниром для Аманды стал минувший US Open, на котором теннисистка дошла до третьего круга, где уступила Анастасии Потаповой.

Материалы по теме
Аманда Анисимова снялась с «тысячника» в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android