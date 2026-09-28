Джокович — о турнире в Пекине: самые тёплые воспоминания связаны с болельщиками

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о самом приятном воспоминании на турнире ATP-500 в Пекине, Китай.

— Мне хотелось бы узнать, какое у вас самое приятное воспоминание об этом турнире, помимо многочисленных побед здесь.

— Помимо побед, мои самые тёплые воспоминания, безусловно, связаны с болельщиками: с тем, как они меня встречают, поддерживают, проявляют ко мне привязанность и с их страстью к теннису. Моя «семья Ноле» здесь, в Китае, и в Пекине, и в Шанхае, была невероятной на протяжении многих лет. Они, несомненно, являются для меня самым ярким событием, и я всегда помню о них, куда бы ни поехал, — сказал Джокович на пресс-конференции.