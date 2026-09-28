Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, на чём хочет сосредоточиться во время азиатской серии турниров.

— Я знаю, что после Нью-Йорка вы объяснили, что эта серия турниров в Азии — это время для начала 2027 года и экспериментов. На чём конкретно вы намерены сосредоточиться в этой серии турниров?

— Да, я думаю, что просто постараюсь бить чуть сильнее, постараюсь быть немного агрессивнее. Я также думаю о повышении процента попадания первой подачи. Я выигрываю много очков благодаря своему проценту попадания первой подачи, поэтому просто пытаюсь увеличить этот показатель, чтобы подавать чаще. Да, это основные вещи, — сказала Гауфф на пресс-конференции.