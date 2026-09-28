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Кори Гауфф: я сделала кое-что интересное. С удовольствием рассказала бы, но пока не могу

Кори Гауфф: я сделала кое-что интересное. С удовольствием рассказала бы, но пока не могу
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о восстановлении после US Open — 2026. В Нью-Йорке американка уступила в полуфинале Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 04:00 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Что касается периода сразу после US Open, как вы отдыхали и восстанавливали силы перед предстоящими событиями? Как долго ракетка пролежала в сумке? Вы сразу вернулись к интенсивным тренировкам на корте?
— Да, я взяла перерыв примерно на пять дней, а потом вернулась на корт. Я сделала кое-что интересное. С удовольствием рассказала бы об этом, но пока не могу (улыбается). Когда всё случится, вы удивитесь: «Что?!»
Да, это всё, что я могу сказать. Наверное, мне вообще не стоило об этом говорить, но я просто в таком восторге, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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