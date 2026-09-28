Кори Гауфф: я сделала кое-что интересное. С удовольствием рассказала бы, но пока не могу

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о восстановлении после US Open — 2026. В Нью-Йорке американка уступила в полуфинале Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

— Что касается периода сразу после US Open, как вы отдыхали и восстанавливали силы перед предстоящими событиями? Как долго ракетка пролежала в сумке? Вы сразу вернулись к интенсивным тренировкам на корте?

— Да, я взяла перерыв примерно на пять дней, а потом вернулась на корт. Я сделала кое-что интересное. С удовольствием рассказала бы об этом, но пока не могу (улыбается). Когда всё случится, вы удивитесь: «Что?!»

Да, это всё, что я могу сказать. Наверное, мне вообще не стоило об этом говорить, но я просто в таком восторге, — сказала Гауфф на пресс-конференции.