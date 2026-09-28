Кори Гауфф — о сезоне-2026: после завершения ТБШ я чувствую, как спало сильное напряжение

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что после завершения мэйджоров ощущает меньше давления.

— Теперь, когда турниры «Большого шлема» в этом году позади, что вы выделили бы в прошедшем сезоне и что мотивирует вас готовиться к 2027 году?

— Да, мне кажется, что после завершения турниров «Большого шлема» я чувствую, как спало сильное напряжение. Поэтому, как я уже говорила, стараюсь воспринимать этот месяц скорее как период подготовки к следующему сезону. Думаю, именно поэтому часто показываю хорошие результаты в этой части года — просто потому, что чувствую себя немного спокойнее. Здесь, в Китае, меня очень поддерживают, я получаю много подарков. Мне кажется, это немного облегчает ситуацию. Пожалуй, главное — это то, что турниры «Большого шлема» закончились, так что теперь вокруг гораздо меньше суеты, — сказала Гауфф на пресс-конференции.