«Никакой связи». Гауфф — о том, влияет ли активность в соцсетях на игру теннисистов

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о том, считает ли она, что активность в социальных сетях влияет на игру спортсменов на корте.

— Хотелось бы узнать ваше мнение: в последнее время теннисистов часто критикуют за активность в социальных сетях, особенно если они не показывают выдающихся результатов на корте. Как вы считаете, есть ли связь между мастерством теннисиста и активностью в соцсетях, или же никакой зависимости здесь нет?

— Никакой связи нет. Забавно получается. Возьмём, к примеру, сегодняшний день — мой обычный тренировочный график дома: всего около пяти часов. Два с половиной часа на корте утром, полтора часа днём ​​и ещё полтора — в тренажёрном зале. И это не считая разминки и заминки. А чтобы снять видео для TikTok, нужно, наверное, секунд 30. Так что никакой взаимосвязи тут нет. Просто, мне кажется, в теннисе люди не привыкли видеть другие грани личности игрока.

Но я считаю, что это хорошо. Это позволяет нам общаться с болельщиками. Думаю, фанатам это нравится. И мне — тоже. Это даёт мне возможность показать себя с другой стороны. Не знаю… Мне кажется, что, даже если бы я не играла в теннис, я всё равно вела бы страницы в соцсетях. Конечно, иногда делаешь перерывы и всё такое. Что касается публикаций: в половине случаев — например, когда я выкладываю рекламный контент, — я не сама нажимаю кнопку публикации; это делает за меня кто-то другой. Но да, всё остальное я делаю сама, — сказала Гауфф на пресс-конференции.