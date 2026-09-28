«Никаких неожиданностей». Кори Гауфф — о чемпионках ТБШ в этом году

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, считает ли неожиданностью победы Елены Рыбакиной, Мирры Андреевой и Линды Носковой на мэйджорах в этом году.

«Мне кажется, Елена всегда была игроком топ-уровня. Полагаю, ей просто мешали травмы и, возможно, не хватало стабильности. Очевидно, были и личные обстоятельства. Думаю, сейчас всё наладилось. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в этом году она выиграла два турнира «Большого шлема». Не знаю… Вряд ли тут есть какое-то конкретное объяснение.

Результаты в женском теннисе нас самих уже не удивляют, хотя болельщиков — да. В мужском теннисе всё гораздо стабильнее, поэтому со стороны успехи девушек могут казаться неожиданными. Но мы, игроки, тренируемся и соревнуемся друг с другом.

Победа Мирры? Не сюрприз. Победа Линды? Тоже нет. Думаю, это касается многих теннисисток из топ-10. Никаких неожиданностей. Всё дело в том, кто сумеет воспользоваться представившейся возможностью. Да, Елена определённо из тех, кто продолжит побеждать — благодаря своему арсеналу мощных ударов.

Не считаю это сюрпризом. У меня нет какой-то теории… Просто в определённом возрасте всё начинает складываться удачно. Начинаешь показывать хорошие результаты, играть стабильнее. Думаю, она сейчас как раз на пике карьеры. Да, и она выиграет ещё немало титулов. Надеюсь только, что больше не проиграю ей в полуфиналах — а то это уже дважды подряд