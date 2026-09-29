Президент ФТР Тарпищев рассказал, что мешает развитию юниорского тенниса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев обозначил факторы, пагубно влияющие на развитие юниорского тенниса в стране.

«Мы не сможем двигаться вперёд без укрепления материально-технической базы. Вот пример. Идеальная ситуация для тенниса могла бы сложиться на Дальнем Востоке. Там много перспективной молодёжи. Если создать в регионе несколько академий, можно было серьёзно поднять уровень мастеров за пять-семь лет, что называется, на плечах соседей из азиатских стран. Там не так дорого, как в Москве, есть простор для развития. Но нет возможности.

Прежде всего нужен выход на стабильное финансирование. Не может быть так, что один год ты имеешь деньги, а другой — нет», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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