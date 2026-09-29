Рублёв — о начале карьеры: был чуть более самоуверен. Думал, что мне нужно много работать

24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что в начале карьеры он был сосредоточен исключительно на теннисе, а не на том, что происходило вокруг.

«В то время я не думал о раздевалках или о чём‑то подобном. Во‑первых, потому что никого не знал: у меня было мало представления об этой среде. Я, возможно, знал только топ‑5 игроков, а кто был на 15‑м месте — даже не знал.

В том возрасте я, возможно, был чуть более самоуверен, поэтому даже не обращал внимания, принимают меня или нет. В то время думал только о том, что мне нужно много работать… Я здесь либо потому, что мне дали уайлд‑кард, либо я попал как альтернатива, либо играю в квалификации. То есть как гость, а не как настоящий игрок.

Думал только о том, что мне нужно действительно много работать, потому что я просто гость, который по стечению обстоятельств тут на этой неделе. Я ещё не игрок. Мне нужно было работать, чтобы завоевать своё место, чтобы быть здесь», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.