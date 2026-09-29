Андрей Рублёв: для меня этого недостаточно — добраться до четвертьфинала. Не буду врать

24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как ощущает себя в ATP-туре на этом этапе карьеры.

«Знаю, что заслужил своё место здесь. Я уже не 400‑й, не 300‑й и не 200‑й в мире и не думаю, попаду ли я на турнир через квалификацию или как альтернатива. Теперь я знаю, что это моё место, потому что играю на всех турнирах.

Теперь речь больше о том, что мне нужно улучшить, чтобы иметь шанс бороться за титулы, а не просто быть здесь как игрок, который может выиграть один‑два матча. Я хочу быть в состоянии по‑прежнему составить конкуренцию топ‑игрокам. Хочу сражаться с ними, бороться за титулы, а не просто играть в туре.

Для меня этого недостаточно — добраться до третьего‑четвёртого круга или до четвертьфинала. Я не буду врать. Всё не так. Я не провожу много времени на месте, потому что предпочитаю жить своей жизнью, делать то, что мне нужно, и получать от этого удовольствие и улыбаться», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.