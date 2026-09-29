Энди Маррей подтвердил, что планирует продолжить сотрудничество с Джеком Дрейпером

Победитель трёх турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей подтвердил, что намерен остаться в команде соотечественника Джека Дрейпера в следующем сезоне.

«Планы по-прежнему существуют, чтобы помочь ему [Дрейперу]. Не знаю, каковы эти планы. Не совсем уверен, потому что его рейтинг, вероятно, упал. Я не знаю, сможет ли он попасть в Австралию и, возможно, рассчитывать на уайлд-кард и тому подобное, так что посмотрим.

Надеюсь, он скоро вернётся к тренировкам на корте и начнёт готовиться к новому сезону – это был интересный год. Я немного занимался тренерской работой, что мне нравилось, но у Джека было несколько травм, и он довольно долгое время не выступал, поэтому у меня не было возможности заниматься этим так активно, как хотелось бы.

Мне по-прежнему нравится приходить и немного смотреть [теннис], однако сейчас я счастлив заниматься тем, чем занимаюсь со своими детьми», — приводит слова Маррея Sky Sports.

Сейчас в рейтинге ATP Дрейпер занимает 157-е место. С осени 2025 года он восстанавливается после травмы руки. В середине сентября Джек заявил о своём досрочном завершении сезона-2026.