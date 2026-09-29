Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир WTA-250 в Гуанчжоу, Китай. Спортсменка выступит в одиночном и парном разрядах.

В паре американка выступит с представительницей Индонезии Джаниче Чен.

В одиночном разряде Винус идёт на серии из 15 поражений. Она не выиграла ни одного матча с июля 2025 года. Последний раз американка выходила на корт на US Open. На старте соревнований она уступила соотечественнице Софье Кенин — 2:6, 6:7 (6:8).

Турнир в Гуанчжоу пройдёт с 26 октября по 1 ноября. Действующей чемпионкой соревнований в одиночном разряде является американская теннисистка Энн Ли.