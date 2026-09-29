Президент ФТР Тарпищев объяснил, почему девушки играют в про-туре лучше парней

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил, почему на международной арене девушки выступают успешнее юношей.

«Это несложный вопрос. Изначально любой парень — хороший спарринг для девочки. А как тогда быть с парнями? Как им обеспечивать хороших спарринг-партнёров? Их нехватка сокращает возможности достичь высоких результатов. Мы растим ребят до 16 лет, а должны до 18.

Трагично для тенниса, что наш спорт довольно дорог, не хватает материально-технической базы; у нас не строятся в нужном количестве академии и корты, потому что они не окупаются, а частные академии на результат не работают», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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