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Артюр Фис и Стефанос Циципас вышли в основную сетку турнира ATP-500 в Токио

Артюр Фис и Стефанос Циципас вышли в основную сетку турнира ATP-500 в Токио
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Девятая ракетка мира французский теннисист Артюр Фис и 44-й номер мирового рейтинга грек Стефанос Циципас вышли в основную сетку турнира категории ATP-500 в Токио, Япония.

В финале квалификации Фис обыграл представителя Польши Камиля Майхшака со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Артюр сыграл в квалификации в Токио, так как не успел вовремя заявиться на турнир.

Стефанос Циципас не попал в основную сетку соревнований по рейтингу. В финале квалификации он оказался сильнее представителя Австралии Ринки Хидзикаты — 6:4, 6:3.

Турнир ATP-500 в Токио пройдёт с 30 сентября по 6 октября. Действующий чемпион соревнований — испанский теннисист Карлос Алькарас.

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