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Тарпищев обозначил причину, по которой российские теннисисты меняют спортивное гражданство

Тарпищев обозначил причину, по которой российские теннисисты меняют спортивное гражданство
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, почему наши спортсмены массово меняют спортивное гражданство.

«Почему, например, происходит смена спортивного гражданства? Реальность проста — у нас нет контрактной системы. И нет договорных обязательств, потому что они отсутствуют в спортивной законодательной базе. И возраст должен быть в ней прописан до 21 года, а не до 18 лет. Мы сегодня не можем подписать ни одного контракта, а за нашими спортсменами бегает весь мир. У нас нет таких денег, как у других стран», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Шамилем Анвяровичем читайте на нашем сайте.

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