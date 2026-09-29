Тарпищев обозначил причину, по которой российские теннисисты меняют спортивное гражданство
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, почему наши спортсмены массово меняют спортивное гражданство.
«Почему, например, происходит смена спортивного гражданства? Реальность проста — у нас нет контрактной системы. И нет договорных обязательств, потому что они отсутствуют в спортивной законодательной базе. И возраст должен быть в ней прописан до 21 года, а не до 18 лет. Мы сегодня не можем подписать ни одного контракта, а за нашими спортсменами бегает весь мир. У нас нет таких денег, как у других стран», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.
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