«Поколения в теннисе как грибной сезон». В ФТР прокомментировали результаты россиян

Спортивный психолог и специалист сборной России по теннису Вадим Гущин, а также член правления ФТР Анна Скородумова предположили, почему среди наших игроков нет нового поколения на смену Даниилу Медведеву, Андрею Рублёву и Карену Хачанову.

«Поколения в теннисе можно сравнить с грибными сезонами: в какой-то год грибы обильно растут, а в другой — нет. И даже новые методики тут не помогут», — сказал Гущин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

«Добавлю: раньше тренеры могли делать отбор, а не набор, как сейчас. Чувствуете разницу? Кто пришёл — с тем и работаем. Мы тестируем спортсменов, их физическую подготовку. Если раньше мы могли ребят оценивать на 7 из 10, то сейчас эти показатели гораздо ниже, 2-3 из 10. И второе: сейчас родители очень много вмешиваются в процессы», — добавила Скородумова.

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