Фабио Фоньини примет участие в выставочном турнире в честь 10-летия академии Надаля

Бывший теннисист из Италии Фабио Фоньини примет участие в выставочном турнире в честь 10-летия академии 22-кратного обладателя титулов на ТБШ испанца Рафаэля Надаля.

За победу на турнире поборются команды Рафаэля Надаля и трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея. Фабио станет частью команды Энди.

Мероприятие состоится 3 октября в академии Надаля в Испании. Также своё участие подтвердили победитель US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим, россиянин Марат Сафин и француз Ришар Гаске.

Фоньини — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2015 в парном разряде, чемпион 17 турниров ATP (девяти из них — в одиночном разряде). Крупнейший титул в его карьере в одиночном разряде — победа на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло 2019 года. Наивысшая позиция в мировом рейтинге — девятая (июль 2019 года).