Даниил Медведев — Андрей Рублёв: онлайн-трансляция финала в Ханчжоу начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 29 сентября, на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, пройдёт финальный матч, где чемпион US Open — 2026, шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублёвым, занимающим 24-е место в мировом рейтинге. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёва и Медведева. Счёт личных встреч 7-2 в пользу Даниила.

Финал в Ханчжоу станет седьмым в истории финалом турнира ATP, в котором примут участие два российских теннисиста. Последний на данный момент