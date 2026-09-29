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Даниил Медведев — Андрей Рублёв: онлайн-трансляция финала турнира в Ханчжоу начнётся в 14:30 мск

Даниил Медведев — Андрей Рублёв: онлайн-трансляция финала в Ханчжоу начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 29 сентября, на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, пройдёт финальный матч, где чемпион US Open — 2026, шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублёвым, занимающим 24-е место в мировом рейтинге. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.

Ханчжоу. Финал
29 сентября 2026, вторник. 14:30 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёва и Медведева. Счёт личных встреч 7-2 в пользу Даниила.

Финал в Ханчжоу станет седьмым в истории финалом турнира ATP, в котором примут участие два российских теннисиста. Последний на данный момент