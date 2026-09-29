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Президент ФТР Тарпищев перечислил российских юниоров, которые могут заиграть на про-уровне

Президент ФТР Тарпищев перечислил российских юниоров, которые могут заиграть на про-уровне
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал российских молодых игроков, которые имеют шансы заявить о себе на взрослом уровне.

«Я считаю, что в элите мирового спорта может быть не только сын Игоря Куницына — Александр. Ему сейчас 16. Вероятность, что он заиграет, очень большая. У нас с ним хороший контакт. Есть Савва Рыбкин. Есть Рафаэль Папоян, ему 14 лет, Алексей Ильин, есть племянник Евгения Кафельникова.

У нас остаётся вопрос тренировочного процесса в части климатических условий, связанный со спаррингами. Вот игроку исполнилось 16 лет, через год я ему должен дать высшие нагрузки, но не могу этого сделать», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Шамилем Анвяровичем читайте на нашем сайте.

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