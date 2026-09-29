Глава ФТР Тарпищев рассказал о проекте для юниоров «Экспериментальная команда»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился задачами «Экспериментальной команды» — проекта для развития юниоров в стране.

«Мы кристаллизуем те вещи, которые позволяют необходимые данные развить: чуть-чуть двинуться вперёд, ближе к сетке встать и так далее. Но это формирование происходит в самом раннем возрасте. Поэтому в прошлом году мы опустили планку по отбору до 11 лет. Отобрали по России 21 спортсмена, из них взяли в итоге 11 человек. Они сейчас в Москве тренируются. Кто-то специально семьями ради этого в столицу переезжает. Так как в сборную попадают в возрасте постарше, ставить эксперименты на 11-летних мы не можем, но создаём условия для развития навыков, которые в более позднем возрасте развить уже невозможно», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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