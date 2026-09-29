Тарпищев предположил, как изменятся результаты россиян в отсутствие санкций

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предположил, на сколько процентов улучшатся результаты наших игроков, когда снимут санкции.

«Мы сохранили потенциал, и результаты на всех возрастных уровнях обнадёживают; показатели мы удерживаем очень достойные. Думаю, когда появится возможность участвовать в командных турнирах, результаты возрастут процентов на 15-20 от того, что у нас есть сейчас», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Напомним, российские теннисисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе с марта 2022 года. Спортсмены не принимают участия в командных турнирах, а также приостановлено членство федераций тенниса России и Беларуси.

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